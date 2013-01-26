Парсер сайта и модуль обновления наличия на складе

Есть две таблицы в MySQL (производители, товары) -необходимо вывести красиво таблицу производителей (можно с постраничной навигацией) из таблицы производители с необходимыми полями (адрес, телефон, дополнительное инфо и т.п.) -при нажатии на строке с производителем, открывается другая таблица ...