Парсер сайта и модуль обновления наличия на складе

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок153 просмотра
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Нужен парсер сайта http://www.mangooutlet.com

3 языка, цвета, размеры, 5+ евро к цене товара.

Когда все товары спарсяться, нужен модуль который будет проверять наличие товара на их складе.

Всё под опенкарт

11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад