Доработка проекта PHP

$1000
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок209 просмотров
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Требуется программист для доработки проекта.

1. Движок самописный

2. Оплата достойная

PHP
11 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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