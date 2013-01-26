Браузерная игра

Нужно сделать прототип(!) браузерной игры. Игра онлайновая на 4 игрока. В прототипе игроки будут играть по заранее созданным аккаунтам. Игровое поле игры похоже на монополию, а логика игры - скорее на покер.

Поле игры похоже на монополию, но все проще – нет ни кубика ни фишек, игроки ходят по очереди. Их задача обмениваться карточками с поля и собирать комбинации карточек.

Никаких ботов, играть будут только люди и всего 4 человека, самое главное - игра должна идти как на PC так и на Ipad-ах, так что флеш - не подходит.

После окончания игры - статистику хранить не нужно.

Дизайн для прототипа есть, нужно только программирование.

Обязательно наличие работ, по которым можно понять, что вы способны справиться.

Если справляетесь с прототипом, то можно будет говорить о доработки полнофункциональной игры за серьезные деньги. Пример игрового поля http://goo.gl/K2dwr