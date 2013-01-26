Доска объявлений для сайта на ECMall

Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый. Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&act=search
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Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый.
Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&act=search
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