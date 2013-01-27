Установить модуль ЧПУ на форум phpbb

Добрый день уважаемые господа.

Требуется реализовать ЧПУ на форуме phpbb. Использовал модуль Ultimate SEO. Попробовал сам, с ходу не получилось- модуль не появился в админке. Копаться нет времени (

Желательно чтобы вы уже это делали, либо оч хорошо разбирались в phpbb, и была уверенность что 100% получится.

Версия phpbb 3.0.11