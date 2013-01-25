Доработать доску объявление Jboard

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день требуется доработать доску объявлений Jboard, список правок в прикрепленном файле.

Ссылка http://mskva.net/

11 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад