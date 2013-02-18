Обновить сайт и скрипты на Joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте есть калькулятор доставки на javascript, в нем нужно обновить формулы.

Некоторые блоки сайта нужно перенести, добавить несколько страниц.

Адрес сайта по запросу. Адекватная оплата.

Приоритет исполнителям готовым поддерживать сайт и далее.

Joomla
11 лет назад
OutsourceGroup
Максим 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$5
1 день
Александр отличный специалист по Joomla. С ним легко и приятно общаться на всех этапах работ. Александр проявил терпение в начале переговоров и показал отличный сервис.
Спасибо за проект, всё отлично.