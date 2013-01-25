Подключить интеркассу и portmone к сайту

Требуется разработать простую тикет тикет систему, получение письма и ответ на него, ведение переписки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Самописный движок, нужно подключить данные системы оплаты.
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