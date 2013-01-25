Создание скрипта - сервиса одностраничников

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Требуется создание скрипта сервиса по созданию сайтов одностраничников, сайтов прокладок, требуется так же совместное создание ТЗ

Сейчас от вас сроки и цена.

11 лет назад
ams779
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад