Разработать фильтр на каталог товаров

Суть задачи.

Необходимо разработать фильтр по цене.

Пример http://www.lider-nedvigimost.ru/nedvizhimost_v_kaliningrade/prodazha/zhilaya_nedvizhimost/prodaga_komnat_v_obshegitii/

Требования:

1. Вся полоса от 0 до 200 000 рублей.

2. Так же, самостоятельно можно задать цену от..... и до......

Сайт на WordPress.

используется плагин Magic Fields

При пользовании каталогом, должны появляться только те товары, которые соответствуют заданным критериям.