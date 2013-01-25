Сверстать и натянуть на WordPress

Компании easyVeasy требуется программист на WordPress: Основные обязанности: • Разработка модулей для WordPress • Разработка сайтов на WordPress Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в области веб-разработки • Умение разбираться в чужом коде • ...
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Есть psd макет сайта туристической компании.
Необходимо сверстать, натянуть на WP.
Дополнительно реализовать слайдер и рандомную подтяжку информации.
Подробности в ТЗ.
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