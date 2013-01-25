Полностью переделать сайт, магазин. CMS wordpress

Требуется полностью переделать сайт с сохранением seo оптимизации.

Сейчас сайт находится на 2 cms и имеет ужасную юзабилити.

Нужно разработать новый дизайн для сайта и сохранить новостной блок, оставить тока одну cms wp.

На главной странице должен быть магазин и новости.

Добавить заметный "блок" по ремонту iphone-ipad.

Что должно быть на сайте, или что он должен уметь:

1. Правильно выгружать XML-файл для я.маркета и других площадок (mixmarket обязательно, требование к формату YML тут http://mixmarket.biz/doc/advertiser/goods/format/)

2. Поставить счетчик GA сейчас установлен но работает не правильно.

3. Добавить виджет ВК, для комментов и тд.

4. Функция "вы смотрели ранее"

5. "С этим товаром так же покупают"

6. Поставить "пин" к телефону, для отслеживания телефонных звонков. (инфо тут http://www.roi-counter.ru/)

7. Сайт должен работать быстро.

8. Сделать кнопку быстрый заказ (фио, телефон, адрес, e-mail)

9. Для оформления заказа, клиент не должен посещать больше чем 3 страницы, 4-тая благодарность за заказ.

10. Добавить кнопку купить в кредит.

11. Прикрепить к сайту систему оплаты электронными деньгами. (для примера w1.ru)

12. Поставить "Отзывы@Mail.Ru" рейтинг.

13. Красиво описать блок по ремонту, соблюдать копирайт, добавить форму обратный звонок и поле "оставить заявку на ремонт"

14. В каждом заказе должен помечаться источник "заказа" (органика, прайс агрегаторы, и тд, это важно)

15. Встроить систему скидок при покупки 2 и более аксессуаров (я объясню подробно, индивидуально)

16. Онлайн консультант (jivosite) должен сохраниться.

17. Сделать рерайт к описанию айфонов (текст будет проверятся на уникальность)

Собственно сайт http://iphone5.su/

Указывайте цену, сроки и условия оплаты.

Нам бы хотелось оставаться на связи с фрилансером, что бы потом вносить доработки (разумеется за доплату)

Оплата яндекс деньги.

Вы можете предложить другой cms, только не битрикс и modx.

Будем рады Вашим предложениям.