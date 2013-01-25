Полностью переделать сайт, магазин. CMS wordpress

Задание: Нужен квалифицированный специалист, способный в сжатые сроки доделать (1-2 недели) и запустить интернет-магазин на движке OpenCart. Готовность проекта 80%. Необходимо: 1. запустить проект в минимально-рабочей конфигурации (готовность 95%, срок 1 неделя). 2. реализовать оставшийся функционал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется полностью переделать сайт с сохранением seo оптимизации.
Сейчас сайт находится на 2 cms и имеет ужасную юзабилити.
Нужно разработать новый дизайн для сайта и сохранить новостной блок, оставить тока одну cms wp.
На главной странице должен быть магазин и новости.
Добавить заметный "блок" по ремонту iphone-ipad.
Что должно быть на сайте, или что он должен уметь:
1. Правильно выгружать XML-файл для я.маркета и других площадок (mixmarket обязательно, требование к формату YML тут http://mixmarket.biz/doc/advertiser/goods/format/)
2. Поставить счетчик GA сейчас установлен но работает не правильно.
3. Добавить виджет ВК, для комментов и тд.
4. Функция "вы смотрели ранее"
5. "С этим товаром так же покупают"
6. Поставить "пин" к телефону, для отслеживания телефонных звонков. (инфо тут http://www.roi-counter.ru/)
7. Сайт должен работать быстро.
8. Сделать кнопку быстрый заказ (фио, телефон, адрес, e-mail)
9. Для оформления заказа, клиент не должен посещать больше чем 3 страницы, 4-тая благодарность за заказ.
10. Добавить кнопку купить в кредит.
11. Прикрепить к сайту систему оплаты электронными деньгами. (для примера w1.ru)
12. Поставить "Отзывы@Mail.Ru" рейтинг.
13. Красиво описать блок по ремонту, соблюдать копирайт, добавить форму обратный звонок и поле "оставить заявку на ремонт"
14. В каждом заказе должен помечаться источник "заказа" (органика, прайс агрегаторы, и тд, это важно)
15. Встроить систему скидок при покупки 2 и более аксессуаров (я объясню подробно, индивидуально)
16. Онлайн консультант (jivosite) должен сохраниться.
17. Сделать рерайт к описанию айфонов (текст будет проверятся на уникальность)
Собственно сайт http://iphone5.su/
Указывайте цену, сроки и условия оплаты.
Нам бы хотелось оставаться на связи с фрилансером, что бы потом вносить доработки (разумеется за доплату)
Оплата яндекс деньги.
Вы можете предложить другой cms, только не битрикс и modx.
Будем рады Вашим предложениям.
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