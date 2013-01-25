Ищем разработчика, в портфолио которого уже есть подобные проекты. Исполнитель, работая по шаблонам и опираясь на свой опыт, может выполнить работу быстрее новичка. Примерный дедлайн сдачи проекта - 10 дней. Связано это с имеющимися договоренностями по рекламе.

Обязательна положительная репутация на фриланс-портале или личный сайт с портфолио. Исполнитель должен быть полностью свободен от других проектов. Сотрудничество планируется долгосрочное.

Кабинет инвестора - это инструмент взаимодействия физических лиц с юридическим.

Минимально требуемый функционал смотрите на сайте vladimirfx.com раздел "личный кабинет".

Ключевые моменты:

-Авторизация

-Регистрация (подтверждение по email)

-Баланс счета

-Ввод-вывод средств

-Logout при бездействии

-Реферальная система

-Настройки аккаунта (смена пароля, отказ email рассылки)

-Отображение статистики и всех данных по пользователям администратору

-Соответствие дизайна имеющемуся сайту (цвет, кнопки, без излишеств)

Ждем ответственных людей.