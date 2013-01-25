Доработка магазина на Simpla CMS

Суть задачи. Необходимо разработать фильтр по цене. Пример http://www.lider-nedvigimost.ru/nedvizhimost_v_kaliningrade/prodazha/zhilaya_nedvizhimost/prodaga_komnat_v_obshegitii/ Требования: 1. Вся полоса от 0 до 200 000 рублей. 2. Так же, самостоятельно можно задать цену от..... и до...... Сайт на WordPress. используется плагин Magic Fields При пользовании каталогом, должны появляться только те ...
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ТЗ тут:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjJt5q-4AOVkdEcyU3c3VjNRWmNnUWxQWG1yNHF5SFE#gid=6
Пишите с указанием стоимости выполнения данной разработки.
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