Доработка магазина на Simpla CMS

Суть задачи. Необходимо разработать фильтр по цене. Пример http://www.lider-nedvigimost.ru/nedvizhimost_v_kaliningrade/prodazha/zhilaya_nedvizhimost/prodaga_komnat_v_obshegitii/ Требования: 1. Вся полоса от 0 до 200 000 рублей. 2. Так же, самостоятельно можно задать цену от..... и до...... Сайт на WordPress. используется плагин Magic Fields При пользовании каталогом, должны появляться только те ...