Задача для программиста - PHP и MySQL

Требуется разработать простую тикет тикет систему, получение письма и ответ на него, ведение переписки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, который в скором времени планируется перевести на новую цмс. На данный момент он находится в таком состоянии, что хостер постоянно отрубает аккаунт за перегруз при обращениях к БД.
Есть список тормозящих запросов, нужно их либо закомментить, либо убрать. Либо сделать таким образом, чтобы они не клали сайт намертво.
Оплата по вебмани 500р. Оплата по выполнению.
Контакты ICQ#: 262196608 (либо 988 три пять один - сб и вс)
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