Задача для программиста - PHP и MySQL

$16
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Есть сайт, который в скором времени планируется перевести на новую цмс. На данный момент он находится в таком состоянии, что хостер постоянно отрубает аккаунт за перегруз при обращениях к БД.

Есть список тормозящих запросов, нужно их либо закомментить, либо убрать. Либо сделать таким образом, чтобы они не клали сайт намертво.

Оплата по вебмани 500р. Оплата по выполнению.

Контакты ICQ#: 262196608 (либо 988 три пять один - сб и вс)

PHPMySQL
11 лет назад
imagemedia
Алексей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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