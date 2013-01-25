Задача для программиста - PHP и MySQL

Есть сайт, который в скором времени планируется перевести на новую цмс. На данный момент он находится в таком состоянии, что хостер постоянно отрубает аккаунт за перегруз при обращениях к БД.

Есть список тормозящих запросов, нужно их либо закомментить, либо убрать. Либо сделать таким образом, чтобы они не клали сайт намертво.

Оплата по вебмани 500р. Оплата по выполнению.

Контакты ICQ#: 262196608 (либо 988 три пять один - сб и вс)