Sender для отправки сообщений в скайпе

Задача программы:

Создавать из Контактов, которые присутствуют в списке друзей - ГРУППЫ,

Редактировать состав Групп и данные о пользователях, внося такие данные, как страна, город, телефон, email, пол.

Отправлять сообщения одновременно всем участникам группы, или только определенным по критериям, например:

только лицам определенного пола и/или определенной страны, и/или определенного города, и/или только тем, кто в данный момент в он-лайне!

Осуществлять поиск новых друзей в интернете по заданным критериям. исключая тех, кто уже в контактном листе скайпа.

Отправлять найденным контактам приглашение о дружбе.

По возможности использовать все API - имеющиеся для программы Skype.

Сделать доступным пользование программой только с 1го IP-адреса и давать доступ к использованию программой только тем, кто залогинился со своим логином и паролем на сайте (сайт есть). ТО есть после того, как он залогинился, получает доступ к своей базе данных всех контактов и сервисов.

Есть программы, которые это умеют делать... могу показать, но можно сделать в вэбе.