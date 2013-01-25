Синхронизация MODx и 1с 8.2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки94 просмотра
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Требуется синхронизировать остаток и цену товаров с 1с 8.2 и MODx (EVO или REVO)

Синхронизация желательна автоматическая

MODX
11 лет назад
scrudjmakdak
Иван Прусов 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад