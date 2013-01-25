Нужен скриптик, обрезающий статью

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок132 просмотра
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нужен скриптик – чтобы обрезал статью по количеству символов, без учета тегов. В сети нашел парочку - но они всетаки режут по тегам...

11 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад