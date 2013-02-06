Разработать iframe приложение для ВКонтакте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки188 просмотров
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Необходимо разработать iframe приложение для ВКонтакте.

Приложение рассчитывает индивидуальные гороскопы на различные темы.

Скрипт расчета гороскопов, написанный на PHP, уже имеется, необходимо

его адаптировать в соответствии с правилами ВКонтакте, подсоединить

стандартные API ВКонтакте (прием платежей, вывести в меню,

отправить на стену, пригласить друзей, мне нравится).

Вот страница с подробным описанием техзадания на разработку приложения:

http://rugoldline.ru/tz_01.html

У исполнителя обязательно должен быть опыт создания приложений

для Вконтакте (укажите работающие приложения).

Оплата по WebMoney WMR. Оплата работы поэтапная с авансом,

а полный расчет - после одобрения приложения модераторами ВКонтакте.

Предлагайте цену и сроки исполнения.

11 лет назад
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Aiditz
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$200
7 дней
Заказ по разработке приложения для ВКонтакте выполнен быстро и качественно. Необходимые поправки внесены без проблем. Рекомендую как опытного и обязательного программиста, с ним легко работать.
Приятно работать с Валентином. Ясно ставит задачу, оплата без задержек. Не "тянет" время, оперативно начали и закончили работать. Никаких проблем при работе не возникло. Рекомендую как надежного заказчика.