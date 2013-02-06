Задача программы: Создавать из Контактов, которые присутствуют в списке друзей - ГРУППЫ, Редактировать состав Групп и данные о пользователях, внося такие данные, как страна, город, телефон, email, пол. Отправлять сообщения одновременно всем участникам группы, или только определенным по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать iframe приложение для ВКонтакте.
Приложение рассчитывает индивидуальные гороскопы на различные темы.
Скрипт расчета гороскопов, написанный на PHP, уже имеется, необходимо
его адаптировать в соответствии с правилами ВКонтакте, подсоединить
стандартные API ВКонтакте (прием платежей, вывести в меню,
отправить на стену, пригласить друзей, мне нравится).
Вот страница с подробным описанием техзадания на разработку приложения:
http://rugoldline.ru/tz_01.html
У исполнителя обязательно должен быть опыт создания приложений
для Вконтакте (укажите работающие приложения).
Оплата по WebMoney WMR. Оплата работы поэтапная с авансом,
а полный расчет - после одобрения приложения модераторами ВКонтакте.
Предлагайте цену и сроки исполнения.
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