Aiditz

Владимир Aiditz

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Мой аккаунт на фрилансе: https://www.free-lance.ru/users/Aiditz/ (4 года, 12 положительных отзывов, портфолио)

Отзывы заказчиков
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Разработать iframe приложение для ВКонтакте
Заказ по разработке приложения для ВКонтакте выполнен быстро и качественно. Необходимые поправки внесены без проблем. Рекомендую как опытного и обязательного программиста, с ним легко работать.
Приятно работать с Валентином. Ясно ставит задачу, оплата без задержек. Не "тянет" время, оперативно начали и закончили работать. Никаких проблем при работе не возникло. Рекомендую как надежного заказчика.
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