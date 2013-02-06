Мой аккаунт на фрилансе: https://www.free-lance.ru/users/Aiditz/ (4 года, 12 положительных отзывов, портфолио)
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
11 лет назад
Заказ по разработке приложения для ВКонтакте выполнен быстро и качественно. Необходимые поправки внесены без проблем. Рекомендую как опытного и обязательного программиста, с ним легко работать.
Ответный отзыв
Приятно работать с Валентином. Ясно ставит задачу, оплата без задержек. Не "тянет" время, оперативно начали и закончили работать. Никаких проблем при работе не возникло. Рекомендую как надежного заказчика.