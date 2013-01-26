Интерактивые графики пользователей форума phpBB3

Задача программы: Создавать из Контактов, которые присутствуют в списке друзей - ГРУППЫ, Редактировать состав Групп и данные о пользователях, внося такие данные, как страна, город, телефон, email, пол. Отправлять сообщения одновременно всем участникам группы, или только определенным по ...
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В форум на phpBB3 необходимо реализовать возможность пользователям вести собственный график (графики).
Задача следующая:
В личном разделе, пользователь заходит на страницу ведения графика.
Указывает начальное значение шкалы Y и конечное значение.
По шкале X (дата) начальное значение подставляется автоматически (оставить возможность изменять), а пользователь указывает конечное значение шкалы (ставит "цель").
В графике отображается:
статистика в виде набора точек (введенные ежедневные значения)
и в виде кривой линии (плавный пересчет статистики - чтобы график не выглядел как кардиограмма)
так же отображается прямая линия - пунктирное продолжение графика ( прогнозируемый итог - к чему пользовател придёт с такими темпами)
и пунктирная линия другого цвета ( отображает заданную пользователем цель).
Пользователь вводит одно значение в сутки (оставить возможность редактировать значение).
Также может маштабировать "видимую область" графика (1 месяц, 3м, 6м, год, весь график).
После ввода данных, на странице пользователя отображается картинка графика (показывающая только выбранную "видимую область").
Примеры аналогичных графиков могу предоставить.
Интересует цена и предполагаемый срок.
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