Требуется создать конструктор документов

Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
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Идея: сделать хранилище и редактор договоров с возможностью их загрузки из шаблонов и кастомизацией. А также с возможностью согласования документа между несколькими пользователями.

Модель базы данных уже есть.

Технологии: ASP.NET-4, JQuery, MS SQL

Общие требования: качество исполнения, интерфейса должно быть очень высоким. Детали поведения форм «вылизанными”

Описание:

https://docs.google.com/document/d/1tJO4Q9X0wy6LxWyLa7bOWl_UBuuEosXu_pJH3mVxnyw/edit

Задача требует профессиональности.

11 лет назад
alexds1606
Алексей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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