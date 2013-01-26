Требуется создать конструктор документов

Идея: сделать хранилище и редактор договоров с возможностью их загрузки из шаблонов и кастомизацией. А также с возможностью согласования документа между несколькими пользователями.

Модель базы данных уже есть.

Технологии: ASP.NET-4, JQuery, MS SQL

Общие требования: качество исполнения, интерфейса должно быть очень высоким. Детали поведения форм «вылизанными”

Описание:

https://docs.google.com/document/d/1tJO4Q9X0wy6LxWyLa7bOWl_UBuuEosXu_pJH3mVxnyw/edit

Задача требует профессиональности.