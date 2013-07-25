Обратный отсчет времени + вывод времени сервера

Задача программы: Создавать из Контактов, которые присутствуют в списке друзей - ГРУППЫ, Редактировать состав Групп и данные о пользователях, внося такие данные, как страна, город, телефон, email, пол. Отправлять сообщения одновременно всем участникам группы, или только определенным по ...
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Необходимо сделать простую html-страничку (index.html + программные файлики если требуется), на которой будет отображаться две строки:
1. Обратный отсчет времени в формате "лет:месяцев:дней:часов:минут:секунд" и по возможности миллисекунд (дата до которой считать - 09.11.2093 00:00), использовать время сервера.
2. Время сервера на данный момент в формате "год:месяц:день:час:минута:секунда"
Обе строки должны обновляться в реальном времени каждую секунду (по возможности миллисекунду).
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