Обратный отсчет времени + вывод времени сервера

Необходимо сделать простую html-страничку (index.html + программные файлики если требуется), на которой будет отображаться две строки:

1. Обратный отсчет времени в формате "лет:месяцев:дней:часов:минут:секунд" и по возможности миллисекунд (дата до которой считать - 09.11.2093 00:00), использовать время сервера.

2. Время сервера на данный момент в формате "год:месяц:день:час:минута:секунда"

Обе строки должны обновляться в реальном времени каждую секунду (по возможности миллисекунду).