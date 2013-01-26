Импорт/экспорт в базу данных

Задача программы: Создавать из Контактов, которые присутствуют в списке друзей - ГРУППЫ, Редактировать состав Групп и данные о пользователях, внося такие данные, как страна, город, телефон, email, пол. Отправлять сообщения одновременно всем участникам группы, или только определенным по ...
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