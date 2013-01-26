Перенос документации на русский сайт поддержки

Задача. Взять за образец http://trac.roundcube.net/wiki отредактировать по ТЗ, перевести (будет делать другой человек)

и выложить на сайт http://roundcube.ru/docs

Шапку и подвал видимо нужно вынести в отдельные файлы и потом инклудить, потому что они общие для всех страниц.

ТЗ во вложении.