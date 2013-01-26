Сайт на PrestaShop CMS

1. Настроить на сайте - 404,402,200 ошибки. 2. Оптимизировать движок сайта для ускорения загрузки страниц (уменьшить вес страницы и кол-во запросов). 3. Настроить правильно robots.txt 4. Сделать выгрузку в yml (для яндекс маркета) по критериям (категории,товары - выбирать ...
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Возникла необходимость сделать сайт на CMS PrestaShop. Нужен человек, который очень хорошо знает данную CMS.
У меня будет несколько вопросов в работе системы. Что можно сделать, а что нельзя. Так же нужно будет натянуть верстку на данную CMS (сделать шаблон), подключить платежную систему, немного доработать функционал.
Пожалуйста, отписывайтесь только те люди, которые действительно хорошо знакомы с данной CMS. Скидывайте примеры сайтов.
С уважением, Станислав.
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