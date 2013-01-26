Сайт на PrestaShop CMS

Возникла необходимость сделать сайт на CMS PrestaShop. Нужен человек, который очень хорошо знает данную CMS.

У меня будет несколько вопросов в работе системы. Что можно сделать, а что нельзя. Так же нужно будет натянуть верстку на данную CMS (сделать шаблон), подключить платежную систему, немного доработать функционал.

Пожалуйста, отписывайтесь только те люди, которые действительно хорошо знакомы с данной CMS. Скидывайте примеры сайтов.

С уважением, Станислав.