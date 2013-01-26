Здравствуйте!

На главной странице сайта есть окно, в котором происходит слайдшоу изображений (справа налево, сверху вниз — смотря какое изображение).

Сейчас это реализовано на JQuery/Javascript.

Изображения бывают по размеру 2100х370 px и размером 150-200 kb.

При проигрыше периодически возникают подергивания (фризы) в разных браузерах.

Задача: сделать слайдшоу на Flash, чтобы не было подергиваний при проигрыше. Отсутствие подергиваний является обязательным условием и именно из-за этого решено сделать проигрыш на Flash. После этого надо будет интегрировать плеер в сайт.

Доступ к сайту будет предоставлен по запросу.

Если есть вопросы - готов ответить.