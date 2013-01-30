Доработка скрипта случайных цитат

Нужно сделать прототип(!) браузерной игры. Игра онлайновая на 4 игрока. В прототипе игроки будут играть по заранее созданным аккаунтам. Игровое поле игры похоже на монополию, а логика игры - скорее на покер. Поле игры похоже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать скрипт вывода цитат.
При генерировании кода и его размещении на др.сайтах, ничего не показывает, кроме слова "Загрузка"...
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