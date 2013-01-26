Создать витрину товаров XML/CSV товаров

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Нужно создать витрину товаров XML/CSV товаров.

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skype:kirilltsarenko

11 лет назад
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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