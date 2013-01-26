Нужен скрипт SMS партнёрки + СМС-платники

Задача: Смс- сервис bytehand.com позволяет высылать смс на номера пользователей, есть удобное api Желательно создание модуля написанное в виде продукта для vbulletin (система импорта модификаций в vbulletin) 1. Привязать все существующие аккаунты на форуме с мобильным номером, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Полностью заточенная система для работы с крупными SMS биллингами;
2. Возможность принимать оплату при помощи СМС и подписок одновременно, на выбор пользователя.
3. Новостная лента – позволяет через удобную форму с визуальным редактором вести ленту новостей вашего проекта, доступ к которой получают все посетители вашего сайта.
4. Бухгалтерия – подробный список всех финансовых операций, просмотра выполненных и невыполненных заявок на вывод средств. Содержит горячую кнопку для выплаты, а так же есть возможность автоматического списания со всех пользователей, кто набрал минималку и последующий генерации XML-файла для массовых выплат в системе WebMoney.
5. Управление контентом – позволяет создавать новые страницы сайта, а так же редактировать их через удобный визуальный редактор, указывая ключевые слова и описание отдельно для каждой страницы.
6. Рассылка пользователям – позволяет делать массовые рассылки всем зарегистрированным пользователям на их e-mail.
7. Статистика смс, подписок и переходов – позволяет видеть количество переходов и отправленных SMS в общем по системе и по конкретным платникам отдельно.
8. Управление пользователями – позволяет видеть всех зарегистрированных пользователей системы, с возможностью сортировки и поиска. Предусмотрена возможность редактирования данных пользователя, зачисление и снятие средств с баланса, а так же блокировки.
9. Мониторинг IP – даёт возможность просмотра всего лога авторизации пользователя по IP и времени входа, а так же находить всех пользователей, которые хоть раз входили с одного указанного IP.
10. SMS-платники – неограниченное количество добавляемых платников с возможностью установки на одну базу устанавливать разные домены и под каждый домен устанавливать отдельный дизайн.
P.S. Желательно разработать с применением Аякс.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $170
Необходимо создать скрипт, который будет генерировать sitemap.xml для сайта на платформе Nopcommerce . Карта которая генерируется автоматически как mysite.com.ua/sitemapseo меня не устраивает она не полная. При необходимости дам доступ к БД ...Завершен11 лет назад
- $10
Есть скрипт, Нужна консультация , а именно что означают и как работают разные функции в нем.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется программист для доработки проекта. 1. Движок самописный 2. Оплата достойнаяВеб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо повторить функционал простейшей доски объявлений (гей знакомства) с некоторыми дополнительными фишками. В приоритете скорость разработки. Вы можете использовать любые свои наработки или сторонние решения. Чёткого ТЗ нет, связывайтесь со мной, дам ссылку + обсудим ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Не могу добавить сайт в яндекс вебмастер, систему sape. Нужно смотреть, но походу непорядок в основных файлах! Просьба решить!Закрыт11 лет назад
Необходимо доработать скрипт вывода цитат. При генерировании кода и его размещении на др.сайтах, ничего не показывает, кроме слова "Загрузка"...Завершен11 лет назад
- $430
Нужно сделать прототип(!) браузерной игры. Игра онлайновая на 4 игрока. В прототипе игроки будут играть по заранее созданным аккаунтам. Игровое поле игры похоже на монополию, а логика игры - скорее на покер. Поле игры похоже ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте! На главной странице сайта есть окно, в котором происходит слайдшоу изображений (справа налево, сверху вниз — смотря какое изображение). Сейчас это реализовано на JQuery/Javascript. Изображения бывают по размеру 2100х370 px и размером 150-200 kb. При проигрыше периодически возникают ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно написать скрипт распределения денежных средств среди участников. Подробно как это выглядит, нужно посмотреть на видео - http://millionusd.glplanet.org Посмотреть обязательно, чтобы быть вкурсе задания. Указывайте пожалуйста примерные сроки. Полная оплата строго после проверки задания на вашем сервере.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад