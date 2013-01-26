Нужен скрипт SMS партнёрки + СМС-платники

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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1. Полностью заточенная система для работы с крупными SMS биллингами;

2. Возможность принимать оплату при помощи СМС и подписок одновременно, на выбор пользователя.

3. Новостная лента – позволяет через удобную форму с визуальным редактором вести ленту новостей вашего проекта, доступ к которой получают все посетители вашего сайта.

4. Бухгалтерия – подробный список всех финансовых операций, просмотра выполненных и невыполненных заявок на вывод средств. Содержит горячую кнопку для выплаты, а так же есть возможность автоматического списания со всех пользователей, кто набрал минималку и последующий генерации XML-файла для массовых выплат в системе WebMoney.

5. Управление контентом – позволяет создавать новые страницы сайта, а так же редактировать их через удобный визуальный редактор, указывая ключевые слова и описание отдельно для каждой страницы.

6. Рассылка пользователям – позволяет делать массовые рассылки всем зарегистрированным пользователям на их e-mail.

7. Статистика смс, подписок и переходов – позволяет видеть количество переходов и отправленных SMS в общем по системе и по конкретным платникам отдельно.

8. Управление пользователями – позволяет видеть всех зарегистрированных пользователей системы, с возможностью сортировки и поиска. Предусмотрена возможность редактирования данных пользователя, зачисление и снятие средств с баланса, а так же блокировки.

9. Мониторинг IP – даёт возможность просмотра всего лога авторизации пользователя по IP и времени входа, а так же находить всех пользователей, которые хоть раз входили с одного указанного IP.

10. SMS-платники – неограниченное количество добавляемых платников с возможностью установки на одну базу устанавливать разные домены и под каждый домен устанавливать отдельный дизайн.

P.S. Желательно разработать с применением Аякс.

11 лет назад
stasis-79
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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