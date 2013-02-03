$100
Здравствуйте. Нужно составить подробное техническое задание на разработку сайта "Фото рейтинг" Если Вас не устраивает бюджет, указывайте свои расценки.
Копирайтинг6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Здравствуйте. Нужно составить подробное техническое задание на разработку сайта "Фото рейтинг" Если Вас не устраивает бюджет, указывайте свои расценки.
1. Полностью заточенная система для работы с крупными SMS биллингами; 2. Возможность принимать оплату при помощи СМС и подписок одновременно, на выбор пользователя. 3. ...