Модуль платного контента на Drupal

Есть две таблицы в MySQL (производители, товары) -необходимо вывести красиво таблицу производителей (можно с постраничной навигацией) из таблицы производители с необходимыми полями (адрес, телефон, дополнительное инфо и т.п.) -при нажатии на строке с производителем, открывается другая таблица ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея такова:
1. На ФТП выгружается папка с файлами из программы FlippingBook Publisher Professional в виде набора служебных файлов и файла index.html в корне (как красивая листалка электронной версии Журнала)
2. После покупки пользователем с помощью модуля покупки платного контента, в браузере этот файл должен отобразиться по нажатию на картинку (ссылку) во всплывающем окне для чтения
То есть ссылка на журнал (к index.html-Файлу должна отображаться только после приобретения или при наступлении бесплатного периода
Сейчас у нас это получается с обычным файлом, который можно загрузить для покупки в админке, но должна быть возможность вместо файла выбрать из выпадающего списка путь к папке (к index.html-Файлу) которая загружается на ФТП из программы
Детали по задаче предлагаем уточнять в скайп-режиме (скайп-ник: q-web.com.ua ) или по телефонам
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