Модуль платного контента на Drupal

Идея такова:

1. На ФТП выгружается папка с файлами из программы FlippingBook Publisher Professional в виде набора служебных файлов и файла index.html в корне (как красивая листалка электронной версии Журнала)

2. После покупки пользователем с помощью модуля покупки платного контента, в браузере этот файл должен отобразиться по нажатию на картинку (ссылку) во всплывающем окне для чтения

То есть ссылка на журнал (к index.html-Файлу должна отображаться только после приобретения или при наступлении бесплатного периода

Сейчас у нас это получается с обычным файлом, который можно загрузить для покупки в админке, но должна быть возможность вместо файла выбрать из выпадающего списка путь к папке (к index.html-Файлу) которая загружается на ФТП из программы

Детали по задаче предлагаем уточнять в скайп-режиме (скайп-ник: q-web.com.ua ) или по телефонам