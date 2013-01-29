Установка скрипта на hostmonster

Веб-программированиеЗавершен2 заявки114 просмотров
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Необходимо установить скрипт на hostmonster и запустить его. Базы данных MySQL несозданы. Все снуля.

Хостинг мной не настроен

11 лет назад
solar1981
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kolich1985
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад
$30
1 день
Андрей устонавливал мне скрипт на зарубежный хостинг, было много проблем. Но он все сделал ка человек знающий свое дело. Рекомендую всем!
С пониманием поставился к возникшим трудностям. Оплатил все в срок. Надеюсь на подальше сотрудничать. Побольше бы таких людей здесь и работать намного приятнее. Большое спасибо Андрей!