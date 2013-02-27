Импорт гороскопа на сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки191 просмотр
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Здравствуйте. Нужно на сайте wordpress сделать блок с гороскопами как на сайте http://www.jlady.ru/

То есть должен код вставляться в виджет. Как пример.

11 лет назад
tyabin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
a_2013
Саша 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё ок.
Спасибо за своевременную оплату. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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