Импорт гороскопа на сайт

Есть две таблицы в MySQL (производители, товары) -необходимо вывести красиво таблицу производителей (можно с постраничной навигацией) из таблицы производители с необходимыми полями (адрес, телефон, дополнительное инфо и т.п.) -при нажатии на строке с производителем, открывается другая таблица ...
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Здравствуйте. Нужно на сайте wordpress сделать блок с гороскопами как на сайте http://www.jlady.ru/
То есть должен код вставляться в виджет. Как пример.
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