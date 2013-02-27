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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. После постановки задачи, сразу взялся за работу, выполнил в кратчайшие сроки. Добились нужного результата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. По постановке задачи, оплате и вежливости - никаких нареканий. Советую с ним поработать.
$10
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Всё ок.
Ответный отзыв
Спасибо за своевременную оплату. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Веб-программирование
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга