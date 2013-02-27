a_2013

Саша a_2013

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

trandman
Марат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Блок оформления заявки на сайт
Отличный исполнитель. После постановки задачи, сразу взялся за работу, выполнил в кратчайшие сроки. Добились нужного результата. Рекомендую.
Хороший заказчик. По постановке задачи, оплате и вежливости - никаких нареканий. Советую с ним поработать.
Ответный отзыв
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Импорт гороскопа на сайт
WordPress
Всё ок.
Спасибо за своевременную оплату. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга