Размножить текст для сайта, путем замены синонимов, максимально уникализировать, на сколько это возможно на автомате. Нужно около 5300 вариантов. Главное чтобы смысл и логика текста не была потеряна. Или сделать шаблон для генератора текстов. Параметры исходного текста: [b]Всего ...