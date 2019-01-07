trandman

Марат trandman

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Менеджер интернет-проектов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ollydemidova
30 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Массовое создание групп вконтакте
Марат - отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, оплата в срок, быстрые коммуникации. Рекомендую к сотрудничеству!
Ольга - превосходный специалист! Быстро и четко выполнила поставленную задачу. Буду обращаться ещё. Рекомендую!
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karlossan
41 годГрузия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
3 года назад
Система обработки Лидов на (RESTful API) LARAVEL + API Yandex Direct
Задача предельно ясная. Работать, очень комфортно, спасибо.
Отличный исполнитель, хорошо разбирается в вопросах разработки, всегда на связи, корректный в общении. Буду заказывать еще.
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AlexeiYudov
Алексей 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
9 баллов
4 года назад
Исправить косяки + доработки по сайту
Понравилось работать с Маратом, постоянно на связи, оплата всегда во время. Постановка задачи четкая и организованная. Рекомендую!!!
Отлично справился с задачей в рамках ТЗ.
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allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать 12 баннеров в разных размерах
Хороший заказчик, без лишних слов.
Отличный исполнитель! Все в срок и качественно!
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kontakt_vt
Виктор 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать верстку + мелкие работы по программированию
Отличный заказчик. Просто и понятно ставит задачи, оплата в срок. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично проделанная работа! Качество на высоте. Виктор всегда на связи! Рекомендую!
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