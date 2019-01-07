Нужно создать группы вконтакте в количестве 289 штук. Контент предоставлю. Нужна чисто техническая работа.
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Система обработки Лидов (заявок с сайта) на базе LARAVEL (RESTful API) с интеграцией api YANDEX DIRECT Необходимо реализовать систему обработки лидов (заявок) с отправкой их заказчикам. Движок должен взаимодействовать с аккаунтом яндекс директа через API. ...Завершен3 года назад
Настроить php или .htaccess редирект с двумя GET параметрами utm метки Необходимо работающее решение. Пример, редирект: с [url=http://site1.ru/?utm_term={keyword}]http://site1.ru/?utm_term={keyword}[/url] на [url=http://site2.ru/?id1={keyword}&id2={keyword}]http://site2.ru/?id1={keyword}&id2={keyword}[/url] Заранее благодарю!Системное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Настроить подмену ссылки на сайте в соответствии с ?utm_term={keyword} + генерация партнерской ссылки: Целевая страница для трафика+subid={keyword} + преобразуем в закодированный видВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Исправить косяки + доработки по сайту (информационный портал) Нужен грамотный программист способный вникнуть в проект и исправить недоработки движка информационного портала. доработка следующего формата: -сделать подмену заголовка по кейворд -добавить блок с контентом из БД -вывод формы в модальном окне -сделать ...Завершен4 года назад
Создать сервис вопросов, тематика юридическая. Вопросы добавляются пользователями и сортируются по категориям. Более подробно в ТЗ лично.Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Нарисовать 12 анимированных баннеров .gif в разных размерах: [list][*]200 x 200 px - Малый квадрат[*]240 x 400 px - Вертикальный прямоугольник[*]250 x 250 px - Квадрат[*]250 x 360 px - Тройное широкоэкранное объявление[*]300 x 250 px ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Спарсить адреса сайтов из поиска яндекса по ключевым словам - составить базу в txt.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
-Сделать верстку главной страницы Дизайн тут https://www.figma.com/proto/cNJEuJ6Z02UpSlD9cVa6p4J9/PVH?node-id=0%3A1&viewport=-126%2C191%2C0.375068&scaling=min-zoom&redirected=1HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Партнерская программа для сайта по ремонту ванных комнат, оплата за лиды (оплаченная заявка с сайта). Личный кабинет партнера: статистика, заказ выплат, страница личных настроек, страница с баннерами и рефссылкой. Админка: редактирование данных и изменение статусов заявок (замер, ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать двустороннюю цветную листовку формата А5.Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Креатив должен соответствовать техническим требованиям: Максимальный объем файла 120 КБ Формат файла JPG, PNG или GIF Размер в пикселях 240×400Баннеры26 заявокЗакрыт5 лет назад
Исправить баг в сервисе ip телефонии обратного звонка, необходимо знание php framework codeigniter. Сломалось само по себе, перестали приходить уведомления на почту и обрабатываться звонки. Возможная проблема в API или в хосте. Вопрос решить нужно срочно!Завершен6 лет назад
Нужно добавить положительные отзывы на отзовик. Рассматриваю как единого подрядчика, который добавит отзывы пакетом, так и отдельных конкретных людей, которые добавят по одному отзыву.Продающие тексты28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Написать шаблон для seogenerator.ru чтобы размножить текст. Текстов много, возможно работа будет постоянной. Каждый текст около 1к символов. Нужно 2-5 синонимов на слово. Каждый текст пишется достаточно быстро (около 1 часа) применяя инструменты http://seogenerator.ru/tools/ Видео как нужно делать: https://www.youtube.com/watch?v=c2FM34JRrjwРерайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать тексты для сайта сдающей спецтехнику в аренду. Для 29 страниц=29 текстов, на каждую не более 1-1,2к символов. Нужна 100% уникальность и легкая читабельность.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отрисовать несколько блоков для лендинга. Три больших 272*907, пять мелких 160*160 (в двух вариантах не похожих друг на друга).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Размножить текст для сайта, путем замены синонимов, максимально уникализировать, на сколько это возможно на автомате. Нужно около 5300 вариантов. Главное чтобы смысл и логика текста не была потеряна. Или сделать шаблон для генератора текстов. Параметры исходного текста: [b]Всего ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать лендинг по прототипу готового сайта, фактически перенести лендинг с вебконструктора WIX на собственный сервер. Сделать похожий дизайн с таким же расположением блоков и контента. Возможность добавления своих страниц.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо внедрить в существующий сайт CMS готовую или самописную, для элементарного управления сайтом. Изменить дизайн, сделать верстку. С сохранением существующих адресов страниц, контента, ссылок. Добавить мобильную версию сайта.Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад