Редактирование плагина для Wordpress

Необходимо внести изменения в плагин Add Linked Images To Gallery - http://www.bbqiguana.com/wordpress-plugins/add-linked-images-to-gallery/

Плагин находит в записи изображения размещённые на других серверах, загружает их и вставляет в запись уже с хостинга на котором размещён. Проблема в том что изображения загружаются только в оригинальном размере, и вставить в запись изображение среднего размера не представляется возможным.

Итак:

1. При загрузке создавать изображение средних размеров.

2. В ссылку вставлять адрес оригинального изображения.

3. В тег img вставлять адрес среднего изображения (сейчас скрипт туда вставляет оригинальное).