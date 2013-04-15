Парсер авто ру

Требуется принимать страницы с автомобилями с сервера cars.auto.ru и писать их в sql базу. Многопоточно.

Работать будет под *nix

PHP приветствуется.

Подробности в личке.

Отвечаем на проект только П-О-С-Л-Е ознакомления с системой передачи кук (JS, ajax и т.д.) на указанном сайте, дабы не отвлекать меня от работы. Выполнение JS можно производить через phantomjs как отдельный компонент системы.

Динамисты мимо.

Оплата только ПОСЛЕ приемки проекта на моём сервере. Возможна поэтапная оплата (2–3 этапа). Но каждый платеж будет произведён только после приемки работоспособного куска кода.

Оплата WMR по курсу ЦБ на дату приемки работы или её части.

Бесценные и бессрочные заявки не рассматриваются.

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