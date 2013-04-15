Парсер авто ру

Есть две таблицы в MySQL (производители, товары) -необходимо вывести красиво таблицу производителей (можно с постраничной навигацией) из таблицы производители с необходимыми полями (адрес, телефон, дополнительное инфо и т.п.) -при нажатии на строке с производителем, открывается другая таблица ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется принимать страницы с автомобилями с сервера cars.auto.ru и писать их в sql базу. Многопоточно.
Работать будет под *nix
PHP приветствуется.
Подробности в личке.
Отвечаем на проект только П-О-С-Л-Е ознакомления с системой передачи кук (JS, ajax и т.д.) на указанном сайте, дабы не отвлекать меня от работы. Выполнение JS можно производить через phantomjs как отдельный компонент системы.
Динамисты мимо.
Оплата только ПОСЛЕ приемки проекта на моём сервере. Возможна поэтапная оплата (2–3 этапа). Но каждый платеж будет произведён только после приемки работоспособного куска кода.
Оплата WMR по курсу ЦБ на дату приемки работы или её части.
Бесценные и бессрочные заявки не рассматриваются.
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