Написать модуль для DLE

Нужен модуль, который умееет регистрировать пользователей на сайте сам (то есть если мне нужно создать 10 аккаунтов, я жму "старт" и он создает их сам). Логины можно рандомно брать из txt файла с готовыми, пароли прописывать в такой же файлик. Ну или мастер сам придумает лучшее решение.

P.S. Версия ДЛЕ - от 8.0 и выше.

P.P.S. Личку не просматриваю.

Регистрация на МОЕМ сайте. Капчу, естественно, могу отключить. Подтверждения по мейлу нет.