Нужно на Flash сделать панораму - крутить и прибл.

Нужно на Flash сделать панораму из jpg файла - чтобы можно было крутить и приближать-удалять.

JPG специальный - сферический я даю. Необходимо из него сделать Swf файл чтобы его можно было открыть в браузере и вращать - влево-право и вверх-вниз, а так же приближать-удалять.

Пишите сюда цену и срок исполнения.

В личку не писать.

С уважением Виталий.