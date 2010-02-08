Довести до ума существующую CMS - Вопросы и Ответы

$400
Веб-программированиеЗавершен9 заявок294 просмотра
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Доброго дня.

Имеется, скажем так, движок сайта, построенного по принципу Вопросы-Ответы, наподобие otvet.mail.ru

Пример - romma.ru. Движок имеет ряд недобработок, которые хочется исправить.

Что требуется:

В первую и главную очередь - сделать нормальную, человекопонятную админку, удобную для быстрого поиска сообщений и их модерации, переноса топиков в другие рубрики и т.п.

Далее, по возможности:

- сделать ссылки из топиков "непрямыми".

- создать возможность нормальной работы для верстальщиков, потому что сейчас структура построения сайта такова, что там можно сломать не только ногу, но и голову.

Можем вести речь и о разработке нового движка, нежели о доработке старого. Но. Переход на новый движок должен безболезненно пройти для поискового индекса, соответственно, структура, URL-ы должны быть сохранены.

Бюджет - не резиновый. Сроки - как можно скорее:)

Работать буду только безопасной сделкой.

И только с людьми, которые покажут что-то готовое по CMS из портфолио, имеющими опыт и гибкое креативное мышление.:)

14 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$400
21 день
В целом, сотрудничеством я остался доволен. Александр хорошо помог мне при составлении ТЗ и далее в процессе работы у меня не было никаких нареканий. Рекомендую Александра, как грамотного специалиста:)
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