Довести до ума существующую CMS - Вопросы и Ответы

Доброго дня.

Имеется, скажем так, движок сайта, построенного по принципу Вопросы-Ответы, наподобие otvet.mail.ru

Пример - romma.ru. Движок имеет ряд недобработок, которые хочется исправить.

Что требуется:

В первую и главную очередь - сделать нормальную, человекопонятную админку, удобную для быстрого поиска сообщений и их модерации, переноса топиков в другие рубрики и т.п.

Далее, по возможности:

- сделать ссылки из топиков "непрямыми".

- создать возможность нормальной работы для верстальщиков, потому что сейчас структура построения сайта такова, что там можно сломать не только ногу, но и голову.

Можем вести речь и о разработке нового движка, нежели о доработке старого. Но. Переход на новый движок должен безболезненно пройти для поискового индекса, соответственно, структура, URL-ы должны быть сохранены.

Бюджет - не резиновый. Сроки - как можно скорее:)

Работать буду только безопасной сделкой.

И только с людьми, которые покажут что-то готовое по CMS из портфолио, имеющими опыт и гибкое креативное мышление.:)