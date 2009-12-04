Изменения в Prestashop

Необходимо разработать модуль доставки согласно тарифной сетке, цена доставки варьируется в зависимости от веса товара и города назначения. Пользователь регистрируется на сайте интернет-магазина, при регистрации доступна лишь страна Казахстан, необходимо чтобы пользователь мог выбрать город из выпадающего списка. В дальнейшем, при оформление покупки доставка рассчитывалась в зависимости от города указанного при регистрации и веса указанного в характеристиках товара. Модуль не должен "парсить" цены с интернета, а выбирать из файла размещенного на сервере магазина.

Более подробно в в асю 115627312. Тарифная сетка прикреплена.