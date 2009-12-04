SMB Telecom

www.smbtelecom.ru

дизайн остается неизхменным

по структуре: добавляетются решения и переименовываются существующие ну и картинки тоже меняются, а вместо продуктов будут услуги, по структуре тоже самое что и решения, новый флэш ролик и поиск по сайту. Все картинки и тексты предоставим. ТЗ в Power Point в приложении, запускаете презентацию, там все работает.

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