SMB Telecom

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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www.smbtelecom.ru

дизайн остается неизхменным

по структуре: добавляетются решения и переименовываются существующие ну и картинки тоже меняются, а вместо продуктов будут услуги, по структуре тоже самое что и решения, новый флэш ролик и поиск по сайту. Все картинки и тексты предоставим. ТЗ в Power Point в приложении, запускаете презентацию, там все работает.

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14 лет назад
SMB_Telcom
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад