Написать конвертер БД WP в DLE

Куча мелких ошибок на сайте. puzzlelife. ru (админ, оставьте пожалуйста ссылку ....) 1) в разделе конструктора смещение координат или еще что-нибудь... короче неправильная начальная стыковка 2) там же, при вызове окна помощь, нужно сделать появление его по ...