Написать конвертер БД WP в DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Нужен конвертер бд из wordpress в dle.

С вопросами в icq после 21:00 МСК

14 лет назад
translicent
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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