Скрипт для DLE

$15
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Скрипт вызывается из шаблона полной новости, берет название фильма ищет точное совпадение на imdb.com, если находит то берет из описания рейтинг фильма и показывает его в полной новости.

14 лет назад
Godfazzer
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
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