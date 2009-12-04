Скрипт для DLE

Нужно сделать форму отправки на имейл. В принципе сама форма есть - только не работает почему-то. Просьба наладить. Вот сама форма: http://ukrtech.dn.ua/?p=order
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт вызывается из шаблона полной новости, берет название фильма ищет точное совпадение на imdb.com, если находит то берет из описания рейтинг фильма и показывает его в полной новости.
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