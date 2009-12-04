Небольшая доработка Virtuemart 1.1

ТЗ:

У нас есть 2 типа товаров ("физический" и "скачиваемый"), так же три метода доставки (Без доставки, Доставка курьером, Доствка по почте) и 2 метода оплаты (Оплата при получении, Оплата через СМС). Нужно сделать так, чтоб если при оформлении заказа если в корзине находятся :

- смешаные типы товаров или тип "физический", то убрать возможность выбора метода оплаты "Оплата через СМС"

- если в корзине находятся товары с типом "скачиваемый", то убрать методы доставки "Доставка курьером и Доствка по почте" и метод оплаты "Оплата при получении"

Жду адекватной цены, спасибо!