Внедрить верстку в скрипт интернет-магазина

$350
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Требуется внедрить верстку в скрипт интернет-магазина, верстка готова, от Вас требуется предложить решение по скрипту интернет-магазина. Требуется наличие у скрипта:

- каталога товаров

- корзины (без авторизации)

так же в скрипе инет-магазина должна быть возможность добавления статичных страниц, создания меню, т.е он должен обладать функциями КМС.

подробности в асе: 448-466-982

14 лет назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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