Есть тизерная сеть, работающая уже пол года с вебмастерами и рекламодателями. Тизерная сеть написана приватно. Кода относительно немного, писалась энтузиастами, поэтмоу все интуитивно понятно, партнеркой управляет 15 файлов по 2 килобайта каждый максимум. Требуется 1) По составленным задачам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внедрить верстку в скрипт интернет-магазина, верстка готова, от Вас требуется предложить решение по скрипту интернет-магазина. Требуется наличие у скрипта:
- каталога товаров
- корзины (без авторизации)
так же в скрипе инет-магазина должна быть возможность добавления статичных страниц, создания меню, т.е он должен обладать функциями КМС.
подробности в асе: 448-466-982
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