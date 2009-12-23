Срочно! Доработка сайта - parser

Давно не был на веблансере, зашел случайно, а тут интересный проект. Не устоял и взялся за работу. Заказчик четко устанавливает и соблюдает границы, где ТЗ, а где доработки - что само по себе редкость). Своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую.