Внедрение Флеша в браузерную игру.

Требуется для БРАУЗЕРНОЙ он-лайн игры сделать бои, но сделать на ФЛЭШЕ.

Сейчас в игре НЕ реализованы только бои, задача для программиста реализовать эти бои, бои придется писать с самого нуля.

Реализация должна быть по принципу:

1.красивое поле, разделенное на сектора, по нему передвигаются игроки, и наносят удары.(по раундовая система, сделал действие и смотри итоги по окончанию раунда, т.е. передвижение фиксируется сразу графически, а вот уроны подсчитываются в конце раунда.

2.в зависимости от оружия будет возможность наносить удар, если персонаж находится на расстоянии более одной клетки то атака не возможна, используя оружие ближнего боя, если на персонаже оружие дальнего боя то атака возможна с определенного расстояния. в бою максимальное количество до 20 игроков.

3. Реализовать качественно на флеше.

Ваша задача сделать полностью бои, графика для боев лежит тоже на вас, от меня только техническое задание. Я плачу и получаю готовый продукт качественный и красивый и конкурентоспособный в этой сфере.

Так как я не сталкивался с такими задачами то для меня оценить эту работу и стоимость нету возможности.

Поэтому:

Заявки оставляйте в такой форме.

1. ЦЕна

2. Срок максимально точный реализации

3. Процентная уверенность реализовать эту задачу.