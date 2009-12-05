Надо интегрировать галерею ( jquery)

Надо интегрировать данную галерею на сайт --noute.by (cms - shopcms) (над основным меню)

галерея = http://ruseller.com/lessons.php?rub=28&id=475

1. Надо изменить высоту и ширину блока (под пространство каторое хорошо видно на сайте).

2. Надо изменить фон и цвет сладера. (CSS)

3. Надо чтобы всё работало ))

а. Блок будет предназначаться для показа акции - и бонусов на сайте.

Срок 1 - день.

Работа на 1час. для опытного верстальщика.

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