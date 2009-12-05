Надо интегрировать галерею ( jquery)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка110 просмотров
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Надо интегрировать данную галерею на сайт --noute.by (cms - shopcms) (над основным меню)

галерея = http://ruseller.com/lessons.php?rub=28&id=475

1. Надо изменить высоту и ширину блока (под пространство каторое хорошо видно на сайте).

2. Надо изменить фон и цвет сладера. (CSS)

3. Надо чтобы всё работало ))

а. Блок будет предназначаться для показа акции - и бонусов на сайте.

Срок 1 - день.

Работа на 1час. для опытного верстальщика.

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jQuery
14 лет назад
hlopec
Игорь 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
makcNm
Максим 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо, за хорошую и быструю работу. Рекомендую.
От совместной работы только положительные эмоции. Приятное общение, конкретные задачи... Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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